Previsioni del tempo

Il tempo per oggi venerdì 14 ottobre vedrà condizioni meteo stabili e soleggiate, non si escludono veloci passaggi nuvolosi o al più velature nel corso della giornata. Durante le prime ore della giornata sarà possibile ritrovare qualche banco di nebbia specialmente lungo i percorsi fluviali e nelle basse pianure, per il resto soleggiato e abbastanza mite nelle ore centrali.

La giornata di sabato esordirà con il bel tempo, nubi o locali banchi di nebbia saranno possibili durante le ore più fredde, ma in rapido dissolvimento nel corso della mattinata. Temperature che non subiranno grosse variazioni, avremo le minime intorno ai 9/10° e le massime sui 22/23°

Domenica giornata più nuvolosa specialmente al mattino, durante le ore centrali più spazi soleggiati ma sempre in un contesto di nuvolosità sparsa, temperature stazionarie più fredde nelle prime ore della giornata.

La tendenza alla prossima settimana è verso il bel tempo e un aumento termico, con le temperature che molto probabilmente si porteranno nuovamente vicine ai 25º. Totale assenza di piogge.

Manuel Atzori