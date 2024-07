Ue, Tajani: “Con Salvini posizioni diverse, ma non abbiamo problemi”

ROMA (ITALPRESS) – Con Salvini “non abbiamo problemi nè personali, nè politici. Per quanto riguarda la situazione italiana, facciamo parte di una coalizione che dal ’94 è una coalizione politica, non elettorale. Abbiamo un programma comune, lo stiamo rispettando”, ma “siamo parte di famiglie europee diverse e abbiamo posizioni diverse sull’Europa”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Radio anch’io” su Rai Radio 1. “Noi di Forza Italia siamo convintamente europeisti” e “credo che questa posizione di Forza Italia sia molto utile all’Italia per essere presente nelle istituzioni comunitarie” e “ci permetta di vigilare e di tutelare le nostre imprese e la nostra agricoltura”. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma