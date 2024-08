Ius Scholae, Bonaccini: “No a tatticismi, ci può essere una maggioranza”

RIMINI (ITALPRESS) – “Ho apprezzato le parole di Tajani, se Forza Italia vorrà fare sul serio come spero, ci potrà essere una maggioranza persino parlamentare, trasversale” sul tema dello Ius Scholae “per trovarsi d’accordo. Se quelle parole sono una apertura vera ci si metta a sedere subito e noi come Pd siamo pronti a discuterne immediatamente. Tutto può succedere, meno che andiamo a speculare con tatticismi e politicismi sulla pelle di bambini che nascono qui e non possono sentirsi italiani”. Così l’eurodeputato e presidente del Pd, Stefano Bonaccini, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini.

