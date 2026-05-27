PNRR, Meloni: “Manca l’ultimo miglio, taglieremo il traguardo”

MILANO (ITALPRESS) – “Sull’attuazione del PNRR non ci rimane che fare l’ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo ma, come accade anche nello sport, questo è il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo e spingere il più possibile sulla realizzazione, perché il traguardo è in vista e manca davvero pochissimo per tagliarlo”. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio per l’evento ‘L’Italia del PNRR’ in corso a Milano. “Agli italiani avevamo promesso che avremmo prima migliorato il PNRR e poi lo avremmo attuato, passo dopo passo, ed è quello che abbiamo fatto senza fermarci mai, neanche davanti agli imprevisti più grandi. Per noi gli impegni con i cittadini vanno rispettati sempre. Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare, con un pizzico di orgoglio, che siamo stati all’altezza del compito. L’Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell’attuazione”. Secondo Meloni, si tratta di “un primato testimoniato dai numeri che abbiamo maturato finora e che continueranno a crescere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: 166 miliardi ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione”.

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-Foto: Palazzo Chigi-