Frode nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo, 5 arresti

Ott 1, 2025


SALERNO (ITALPRESS) – I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze, con l’ausilio del personale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, hanno eseguito a Mercato San Severino (SA), Roccapiemonte (SA) e Castel San Giorgio (SA), un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali a carico di cinque indagati, nonché una misura reale con sequestro preventivo di beni nei confronti di una società operante nel settore dell’accoglienza dei migranti sul territorio Italiano, avente sede legale in Castel San Giorgio (SA). I soggetti destinatari sono gravemente indiziati – a seconda delle loro diverse posizioni e partecipazioni soggettive – in concorso tra loro, dei delitti di concussione nei confronti di soggetti richiedenti asilo sul territorio, frode nelle pubbliche forniture, nonché plurimi episodi di truffa aggravata in danno dello Stato e numerose false attestazioni in atti pubblici.

tvi/mca3 (Fonte video: Carabinieri Nas)

Di

