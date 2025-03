Il ministro Pichetto-Fratin: “L’acqua non è inesauribile, serve l’utilizzo razionale”

ROMA (ITALPRESS) – “L’acqua non è una risorsa inesauribile, il cambiamento climatico ci sta portando ad accentuare l’attenzione sulla necessità di essere razionali nell’utilizzo, di limitarne il consumo, di utilizzare tecnologie più moderne. Un Paese come l’Italia, immerso nel Mediterraneo e che soffre del cambiamento climatico, necessita di un coordinamento di tante azioni per una corretta gestione”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione del convegno internazionale ‘ACQUA: cura della risorsa e accesso universale’. xb1/sat/mca1

