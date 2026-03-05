IN EVIDENZA Science & Technology Video

Cina: si accelera per integrare l’Intelligenza Artificiale con economia e società

Mar 5, 2026


PECHINO (ITALPRESS) – Per il 2026 la Cina punta ad accelerare l’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’economia e nella società.. Lo ha detto a Pechino il ministro dell’Industria e dell’Information Technology, Li Lecheng, in occasione della sessione annuale dell’Assemblea nazionale del popolo
Il ministro ha parlato del programma “AI Plus”, pensato per sostenere una crescita economica di qualità e nuovi servizi. Il tema è stato richiamato anche nel rapporto di governo presentato ai delegati, che indica l’Intelligenza artificiale come priorità dello sviluppo tecnologico del Paese.
