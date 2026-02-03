Il ministro dell’Interno Piantedosi: “Servono misure per depotenziare i violenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Le vergognose scene a cui abbiamo assistito, sabato scorso, richiamano l’attenzione sulla necessità di depotenziare i gruppi organizzati di facinorosi prima ancora che possano mettersi all’opera e innescare spirali di violenza. E’ questo uno degli obiettivi del pacchetto di norme che ci apprestiamo a proporre. Stiamo lavorando all’introduzione di specifiche misure finalizzate a rendere ancora più efficace l’azione di filtro e prevenzione come il fermo di polizia per soggetti potenzialmente pericolosi, di cui siano già conoscibili intenzioni e attitudini, strumenti presenti in alcuni ordinamenti

europei senza che nessuno gridi all’attentato alla democrazia”.

Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante l’informativa urgente alla Camera sugli scontri di Torino durante il corteo per il centro sociale Askatasuna: “Riguardo agli episodi di violenza organizzata contro lo Stato e le forze dell’ordine, non ci possono essere ambiguità, ma solo una ferma condanna. Askatasuna con un comunicato ha rivendicato le azioni illegali esprimendo solidarietà ai 3 arrestati, ribadendo quale fosse l’obiettivo reale della manifestazione. E’ indispensabile un segnale di moderazione, senza cui si rischia di inasprire lo scontro. L’auspicio è che tutte le forze politiche in Parlamento riescano a trovare una convergenza per respingere ogni tentazione di blandire e giustificare queste espressioni eversive e antidemocratiche, attraverso l’individuazione di nuove forme di tutela”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-