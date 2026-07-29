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Difesa, Tajani: “Sui fondi Safe decisione politica a settembre”

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Lug 29, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Per i fondi Safe sulla difesa abbiamo opzionato 14,9 miliardi. Stiamo decidendo quanti ne prenderemo: direi tra i 6 e i 9 miliardi nel 2027. La decisione politica potrebbe arrivare a settembre”. Lo afferma in un’intervista al quotidiano La Repubblica il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. E a una domanda sulle perplessità della Lega, Tajani risponde così: “Ricordo che a scrivere la lettera per opzionare quei fondi è stato il ministro Giorgetti. Converrebbe utilizzare più quel tipo di finanziamento che i titoli di Stato”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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