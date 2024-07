Piano Mattei, Cingolani “Da Italia no atteggiamenti predatori”

ROMA (ITALPRESS) – “Le grandi aziende italiane si sono parlate molto per fare questa proposta, che non è business oriented ma è veramente orientata allo sviluppo di un ruolo centrale dell’Italia in una zona così importante come il Mediterraneo, quindi questo già è un metodo. La seconda parte del metodo è di fare delle proposte che siano costruttive, che migliorino un territorio: l’Italia è percepita come un paese tollerante, non aggressivo, con tanta cultura, tante competenze. Non è un Paese ricco che mette i soldi e compra tutto con un atteggiamento un po’ predatorio e credo che questo sia percepito in tutto il mondo, ma in particolare dagli africani”. Lo ha detto Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, a margine del Med-Or Day 2024. (ITALPRESS).

