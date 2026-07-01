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Orsini “Creare condizioni perché donne e uomini abbiano le stesse possibilità”

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Lug 1, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Oggi dobbiamo mettere al centro la donna, il welfare e la capacità di costruire, anche dal punto di vista
sociale, tutte le condizioni necessarie affinché una donna possa davvero fare ciò che può e vuole fare. Quello che manca è tutto
ciò che sta intorno, per consentire a uomini e donne di avere le stesse opportunità. Dobbiamo creare le condizioni perché donne e
uomini abbiano le stesse possibilità, e questo è un bellissimo evento da cui partire. Purtroppo, rispetto ad altri Paesi europei,
siamo ancora indietro. Abbiamo un gap importante, vicino al 20%, mentre altri Paesi raggiungono tassi di occupazione femminile del 70-75%. Per colmare questo divario bisogna creare le condizioni necessarie: dagli asili nido alla possibilità di garantire alle
donne le stesse opportunità di carriera degli uomini. Senza queste condizioni è tutto più complicato, anche nelle regioni più
virtuose”. Lo ha detto Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, a margine del premio “Le Donne di Ora”, che si è
svolto a Roma.(ITALPRESS)

xc7/trl/gtr

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