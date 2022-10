Per la Juventus Next Gen che arranca arriva una Triestina in crisi, reduce da 3 sconfitte di fila

Si gioca domenica 23 ottobre alle 14.30 al ‘Moccagatta’.

Se uno guardasse la storia del calcio, i nomi di questa sfida sono altisonanti. Invece siamo in terza serie, addirittura nella zona bassa della classifica. Per la Juve tutto si spiega con la Seconda Squadra al 5° anno di vita, mentre la formazione giuliana è una nobile decaduta che manca dalla massima serie da più di 60 anni.

E il momento non è felicissimo per entrambe. La baby-Juve di Brambilla non riesce a decollare ed è al 15° posto a quota 9 (2 vinte, 3 pari, 4 perse, gol 13-13), mentre la Triestina di Pavanel (alla 3^ panchina dopo aver rilevato Bonatti) è addirittura terzultima con 7 punti (1 vinta, 4 pari, 4 perse, gol 8-15).

Nelle ultime 3 gare i bianconeri hanno ottenuto 4 punti, ma gli alabardati sono sprofondati nella crisi: zero punti con 7 gol presi e 1 solo segnato, oltre al cambio dell’allenatore.

Juventus NG – ultimo modulo utilizzato 3-5-2 (2^ volta, prima 4-2-3-1 e 4-3-1-2).

– ultimo modulo utilizzato (2^ volta, prima 4-2-3-1 e 4-3-1-2). Triestina – ultimo modulo utilizzato 4-4-1-1, come sempre a parte una volta (3-4-3).

I PRECEDENTI

Sono solo 2 con la Juve imbattuta : 1 vittoria e 1 pareggio, gol 2-1.

: 1 vittoria e 1 pareggio, gol 2-1. Nel ’21-’22 al ‘Moccagatta’ vinse 2-1 la Juventus U23 (30′ Negro, 40′ Sekulov, 92′ Aké), al ‘Rocco’ nel ritorno finì 0-0.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Luca De Angeli (MI)

Assistenti: Vittorio Consonni (Treviglio) / Giovanni Pandolfo (Castelfranco V.)

4° ufficiale: Francesco Aloise (LO)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Nessuno. Il sig. De Angeli ha diretto 9 gare in serie C (2° anno) e mai nel girone A, dove fa il suo esordio.