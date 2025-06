Centro Antiviolenza me.dea., al via l’accoglienza di donne con disabilità

Da qualche settimana è operativo sul territorio di Alessandria lo Sportello Antiviolenza dedicato alle donne disabili, promosso dal Centro Antiviolenza me.dea. Lo Sportello è l’ultima azione promossa nell’ambito del progetto “Io sono unicA”, finanziato da Fondazione Time2.

me.dea, infatti, ha vinto il Bando Cambiamenti della Fondazione con un’idea progettuale del valore di 30.000€, finanziata dalla Fondazione per l’81%. Le attività sono iniziate nel 2024 e stanno per concludersi, proprio con l’attivazione del servizio di aiuto per donne disabili. Il servizio è attivo il 2° martedì e il 3° giovedì di ogni mese, presso l’attuale sede di Alessandria del Centro Antiviolenza, in via Palermo 33.

CONTATTI – Numero verde 800 098 981 – numero whatsapp 339-6378570 – email [email protected].

Contattando lo sportello è possibile fare la prima accoglienza e prendere appuntamento per avviare il percorso. In caso di necessità è a disposizione anche un’interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana).