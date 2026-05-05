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Pedofilia e pedo-pornografia, nel 2025 2.600 casi e 240 arresti

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Mag 5, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “La giornata Nazionale per il contrasto alla pedopornografia online è l’occasione per fare alcuni bilanci. È stato un anno importante che conferma ancora l’attività di contrasto e l’efficacia nell’attività di prevenzione portata avanti dalla Polizia di Stato ed in particolare dalla Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. Il 2025 si è concluso con 2. 600 indagini avviate, con l’arresto di oltre 240 persone”. Così Ivano Gabrielli, direttore della Polizia Postale.ads/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

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