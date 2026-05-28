Spazio: passaggio di consegne sulla stazione cinese Shenzhou-21

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli equipaggi di astronauti cinesi delle missioni Shenzhou-21 e Shenzhou-23 oggi hanno tenuto una cerimonia di passaggio di consegne, durante la quale l’equipaggio della Shenzhou-21 ha consegnato le chiavi della stazione spaziale nazionale a quello della Shenzhou-23.

L’equipaggio della Shenzhou-21 ha ormai completato tutte le attività previste. Nei prossimi giorni i tre astronauti saliranno a bordo della navicella spaziale Shenzhou-22 e faranno ritorno al sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nella Cina settentrionale, secondo quanto riferito dalla China Manned Space Agency.

Al momento, in tutti i sistemi coinvolti e nel sito di atterraggio sono in pieno svolgimento gli ultimi preparativi per accogliere il trio al suo ritorno.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-