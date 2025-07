Papa Leone XIV: “Promuovere la cultura della pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Sia il servizio che l’ascolto non sono sempre facili: richiedono impegno e capacità di rinuncia”. Lo ha detto Papa Leone XIV, nella sua omelia pronunciata nella cattedrale di Albano. “Facciamo dei giorni estivi l’occasione per prenderci cura gli uni degli altri, facciamolo con coraggio. Promuoveremo, in questo modo, la solidarietà e la condivisione della fede e della vita con una cultura di pace, aiutando chi ci sta attorno a superare fratture e ostilità e costruendo comunione tra le persone, tra i popoli, tra le religioni”.

– Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).