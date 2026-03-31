Attualità IN EVIDENZA Politica

Palazzo Chigi “Sulle basi militari rispettiamo i trattati, con USA rapporti solidi”

Di

Mar 31, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “In riferimento alle notizie di stampa sull’utilizzo delle basi militari, si ribadisce che l’Italia agisce nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal Governo alle Camere. La linea dell’Esecutivo è chiara, coerente e già pienamente condivisa con il Parlamento, senza alcuna modifica”. Così Palazzo Chigi in una nota. “Ogni richiesta viene esaminata con attenzione, caso per caso, come sempre avvenuto anche in passato. Non si registrano criticità né frizioni con i partner internazionali. I rapporti con gli Stati Uniti, in particolare, sono solidi e improntati a una piena e leale collaborazione – sottolinea la Presidenza del Consiglio – e il Governo continuerà ad operare nel solco dei trattati vigenti, nel rispetto della volontà del Governo e del Parlamento, garantendo al contempo affidabilità internazionale e piena tutela dell’interesse nazionale”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Batiscafo Trieste, Finazzer Flory racconta a New York l’impresa negli abissi

Mar 31, 2026
Attualità Cronaca Video

Catania: sgomberato immobile del Comune occupato abusivamente

Mar 31, 2026
IN EVIDENZA

Made in Italy agroalimentare protagonista all’International Food & Drink Event

Mar 31, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Batiscafo Trieste, Finazzer Flory racconta a New York l’impresa negli abissi

Mar 31, 2026
Attualità Cronaca Video

Catania: sgomberato immobile del Comune occupato abusivamente

Mar 31, 2026
IN EVIDENZA

Made in Italy agroalimentare protagonista all’International Food & Drink Event

Mar 31, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Palazzo Chigi “Sulle basi militari rispettiamo i trattati, con USA rapporti solidi”

Mar 31, 2026