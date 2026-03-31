UE: via libera al piano italiano da 6 miliardi per l’idrogeno green

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha dato il via libera al programma italiano da 6 miliardi a sostegno della produzione di idrogeno rinnovabile per i settori dei trasporti e dell’industria. Per Bruxelles i fondi rispettano le normative europee in materia di aiuti di Stato. Il sostegno è giudicato dalla Commissione proporzionato. Verrà infatti concesso a seguito di una procedura di gara competitiva basata esclusivamente sul prezzo di aggiudicazione offerto dai partecipanti. Gli aiuti hanno l’obiettivo di produrre effetti positivi in particolare sull’ambiente, perché contribuiranno alla decarbonizzazione dei settori ad alte emissioni. Questi effetti positivi, secondo la Commissione, superano quelli negativi sulla concorrenza. In base ai contratti previsti dal programma, verrà stabilito un prezzo di riferimento per l’idrogeno tramite una procedura di gara competitiva. Se il prezzo di un combustibile alternativo che verrebbe utilizzato dai consumatori di idrogeno scende al di sotto del costo di riferimento, l’Italia pagherà ai produttori di idrogeno la differenza. Se il prezzo del combustibile alternativo supera quello di riferimento, saranno i beneficiari a pagare la differenza allo Stato italiano. Il programma sarà attivo fino al 31 dicembre 2029.

sat/azn

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