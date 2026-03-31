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Londra: Italia protagonista all’International Food & Drink Event

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Mar 31, 2026


LONDRA (ITALPRESS) – Made in Italy agroalimentare protagonista all’International Food & Drink Event, uno dei principali appuntamenti fieristici del Regno Unito dedicati al settore alimentare e delle bevande, giunto alla sua 26esima edizione. Nel padiglione nazionale organizzato da ICE Agenzia, 32 aziende italiane hanno presentato il meglio delle filiere produttive nazionali: olio d’oliva, aceto balsamico e condimenti, pasta e riso, formaggi, salumi e carni, creme spalmabili, salse e conserve, prodotti da forno. Un’offerta che riflette la varietà e la qualità del Made in Italy agroalimentare, in un mercato – quello britannico – che nel 2025 ha importato dal nostro Paese prodotti del comparto per un valore di circa 4,2 miliardi di sterline.
fsc/gtr/gsl

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