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L’inflazione accelera a marzo

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Mar 31, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Accelera l’inflazione a marzo. Secondo le stime preliminari Istat, a marzo l’indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,5% su base mensile e dell’1,7% su base annua, rispetto al +1,5% del mese precedente. L’andamento dell’inflazione risente prevalentemente della netta risalita dei prezzi degli energetici –regolamentati e non– e dell’accelerazione di quelli degli alimentari non lavorati. Rallentano invece i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli relativi all’abitazione. A marzo l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, mostra un rallentamento, così come quella al netto dei soli beni energetici. La crescita su base annua dei prezzi del “carrello della spesa” è pari al 2,2%, in accelerazione rispetto al 2% di febbraio.
sat/azn

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