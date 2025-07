Vicenda Open Arms, Meloni: “Un accanimento surreale dopo un processo fallimentare”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ surreale questo accanimento, dopo un fallimentare processo di 3 anni ad un ministro che voleva far rispettare la legge, concluso con un’assoluzione piena. Mi chiedo cosa pensino gli italiani di tutte queste energie e risorse spese così, mentre migliaia di cittadini onesti attendono giustizia”. Così su Instagram il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in merito al ricorso della Procura di Palermo contro l’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms.

“Grazie Giorgia. Sono convinto che difendere l’Italia e i suoi confini non sia un reato. Altri mesi o anni di processi? Io vado avanti, a testa alta, con la certezza di aver fatto il mio dovere, senza nessuna paura”, ha risposto sempre su Instagram il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).