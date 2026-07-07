Oncologia: la nutrizione clinica essenziale nel percorso di cura del paziente





ROMA (ITALPRESS) – La nutrizione clinica è una componente essenziale del percorso terapeutico del paziente oncologico: è quanto emerge da nuove evidenze scientifiche ed economiche racchiuse in uno studio, di prossima pubblicazione, di cui si è discusso ne corso di una conferenza stampa in Senato. Al centro dell’incontro, promosso dalla senatrice Elena Murelli in collaborazione con Unione Italiana Food. l’importanza degli Alimenti a Fini Medici Speciali. In assenza di un pieno riconoscimento nei Livelli Essenziali di Assistenza, l’accesso agli Alimenti a Fini Medici Speciali non è garantito in modo uniforme sul territorio nazionale. Ne deriva una situazione a macchia di leopardo: alcuni pazienti riescono ad accedere ai supporti nutrizionali necessari, altri sono costretti a sostenere costi di tasca propria, affrontare iter burocratici complessi o rinunciare al trattamento.

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