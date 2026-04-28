Catania: fermate 2 persone per omicidio





CATANIA (ITALPRESS) – Due persone sono state fermate nell’ambito delle indagini sul macabro ritrovamento nelle campagne di Mitogio, nel territorio di Castiglione di Sicilia, del corpo senza vita di Giuseppe Florio, di 66 anni. Si tratta di una coppia residente a Taormina, una donna di 50 anni e il suo compagno di 39 anni, di Palagonia, accusati di omicidio e soppressione di cadavere. Una terza persona, una donna di 53 anni originaria di Sesto San Giovanni e ospite della coppia, risulta indagata per la sola ipotesi di soppressione di cadavere. I due decreti di fermo sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Taormina e del Comando provinciale di Catania. vbo/mca2

(Fonte video: ufficio stampa Carabinieri)