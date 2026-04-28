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In Sicilia nasce Irca, al fianco degli artigiani e del mondo produttivo

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Apr 28, 2026
PALERMO (ITALPRESS) – “Il governo Schifani e il mio assessorato hanno dato dimostrazione di voler fare le riforme e dare vita a un nuovo istituto che si occuperà di cooperazione e artigianato; in tutti questi anni siamo stati al fianco delle imprese artigiane e del mondo cooperativo, ora Irca sarà al fianco di chi vuole ottenere credito e di quelle attività del mondo produttivo siciliano che hanno bisogno di essere sostenute. Faremo un’attività di animazione territoriale per far comprendere a tutte le imprese il ruolo di quest’istituto e la presenza di risorse e fondi per accedere al credito”. Lo ha detto Edy Tamajo, assessore delle Attività produttive della Regione Siciliana, a margine dell’istituzione di Irca, il nuovo ente pubblico economico della Regione nato dalla fusione di Ircac e Crias.
xd8/vbo/mca2

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