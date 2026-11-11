Occhiuto: “La Calabria ha straordinarie possibilità di accogliere investimenti”

MILANO (ITALPRESS) – “La Calabria ha straordinarie possibilità di accogliere investimenti. Ha il porto di Gioia Tauro e ha università che stanno crescendo benissimo”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a MIlano, durante “Il ponte che c’è già. Attrattività Italia: Calabria, investire nei territori”, l’incontro promosso da L’Economia del “Corriere dellaSera” con Regione Calabria e Fincalabra, con il contributo tecnico di FuturItaly,

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