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Occhiuto: “La Calabria ha straordinarie possibilità di accogliere investimenti”

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Nov 11, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “La Calabria ha straordinarie possibilità di accogliere investimenti. Ha il porto di Gioia Tauro e ha università che stanno crescendo benissimo”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a MIlano, durante “Il ponte che c’è già. Attrattività Italia: Calabria, investire nei territori”, l’incontro promosso da L’Economia del “Corriere della
Sera” con Regione Calabria e Fincalabra, con il contributo tecnico di FuturItaly,

xu9/pc/mca3

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