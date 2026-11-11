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Allarmi bomba, Falcone “Strategia del terrore per destabilizzare le nostre comunità”

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Nov 11, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Siamo certamente di fronte quasi a una strategia del terrore che cerca di destabilizzare la nostra comunità”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Forza Italia, Marco Falcone, commentando gli episodi di allarme bomba che hanno interessato oltre 300 scuole italiane, in seguito anche alle segnalazioni sugli aerei e all’attacco hacker ai supermercati.
“Ecco perché abbiamo inoltrato alla Commissione europea un’interrogazione urgente per poter porre in essere delle attività di intelligenza e di coordinamento con i nostri Stati membri”, ha spiegato Falcone, ricordando la riunione per la sicurezza nazionale convocata dalla premier Giorgia Meloni.
“Dinanzi a tanta preoccupazione e allarmismo, dobbiamo porre in essere delle azioni che possano riportare serenità alle nostre comunità e alle nostre famiglie”, ha concluso.

xf4/sat/gsl

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