Da inizio anno i Volontari del Corpo AIB Piemonte sono stati impegnati

duramente a causa di un periodo in cui gli incendi boschivi si sono sviluppati con una

particolare diffusione e intensità.

Una situazione aggravata oltre misura dalla straordinaria siccità e dalle

temperature ben al di sopra delle medie stagionali.

Basti pensare che, nell’arco di soli cento giorni, si sono registrati 405 incendi boschivi,

che hanno richiesto complessivamente la presenza durante gli interventi di 7100

(dato in aggiornamento nostro servizio informatico) Operatori AIB Volontari. In diversi

scenari è stato anche necessario l’impiego di aeromobili del COAU del Dipartimento

nazionale della Protezione Civile e di elicotteri antincendio attivati dalla Regione

Piemonte.

Soprattutto oggi con la tradizionale grigliata di Pasquetta, il Corpo AIB Piemonte vuole mantenere alta l’attenzione sui rischi che tale attività comporta, lanciando una Campagna dal nome “Non grigliare il bosco”, volta alla sensibilizzazione dei cittadini sulle gravi conseguenze che l’accessione di fiamme libere nelle aree boscate può comportare.

Le Squadre presenti su territorio saranno così impegnate in attività di informazione,

prevenzione e responsabilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza, ma soprattutto

saranno come sempre pronte ad intervenire nella lotta agli incendi boschivi.

Infine, qualche utile suggerimento:

• Presta la massima attenzione in caso di accensione di barbecue

• Recati soltanto in aree sicure e adeguatamente attrezzate (lontane da superficie boschive) e dove è consentito.

• Assicurati il completo spegnimento di fiamme e braci prima di allontanarti e lasciare incustodita la griglia.