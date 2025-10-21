Francia: Nicolas Sarkozy in carcere: “Scandalo giudiziario, sono innocente”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è entrato nel carcere “La Santè” di Parigi per scontare la condanna definitiva a 5 anni, che gli è stata inflitta il mese scorso, per il finanziamento libico della sua campagna elettorale. Sarkozy, 70 anni, ha lasciato questa mattina attorno alle 9 la sua abitazione con la moglie, Carla Bruni, acclamato da un centinaio di manifestanti che hanno risposto presente all’appello lanciato per sostenere l’ex presidente e la sua famiglia. “Nicolas! Nicolas!”, “Liberate Nicolas”, ha scandito la folla.

Su X, nel momento in cui ha lasciato casa scortato da numerosi poliziotti, Sarkozy ha riaffermato la sua “innocenza”. “Continuerò a denunciare questo scandalo giudiziario, questo percorso di sofferenza che subisco da oltre 10 anni”.

Parlando con i giornalisti davanti al carcere, i suoi avvocati hanno fatto sapere di aver depositato la richiesta di scarcerazione.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).