Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: scoperta una piantagione di canapa indiana, sequestrate 300 piante

Di

Set 26, 2026


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – È tra la fitta vegetazione delle Preserre Calabresi, in luoghi difficilmente accessibili e lontani dalle principali vie di comunicazione, che i Carabinieri continuano a cercare le piantagioni destinate ad alimentare il mercato illecito degli stupefacenti. Un’attività capillare che ha interessato anche i territori più impervi della Locride e che ha portato all’individuazione e alla distruzione di oltre 2.300 piante di canapa indiana. Un’azione che vede impegnati quotidianamente i militari delle Stazioni e delle Compagnie dell’Arma, affiancati dalle specialità in grado di operare anche nei contesti più difficili. È in questo scenario che si inserisce l’ultima operazione condotta a Gioiosa Ionica, dove i Carabinieri della locale Stazione, con il fondamentale supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” e dell’8^ Nucleo Elicotteri, hanno individuato una nuova piantagione di canapa indiana. Circa 300 piante, rigogliose e in pieno stato vegetativo, erano state messe a dimora in due distinte piazzole, completamente nascoste dalla fitta vegetazione che caratterizza i versanti collinari delle Preserre. vbo/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Palermo: nuovo blitz nel rione Falsomiele, multe e sequestri

Set 26, 2026
Attualità Salute & Scienza

Roma: a Primavalle l’Open Day per le Case della Comunità del Lazio

Set 26, 2026
Attualità Cronaca Viaggiando

Catania: stop ai voli all’aeroporto fino alle 12 di domani per la cenere lavica

Set 26, 2026

Ti sei perso...

Motori Sport

Formula Uno: Russell vince a Baku davanti a Verstappen, 4° Leclerc e 5° Antonelli

Set 26, 2026
Sport

Tennis: Italia eliminata dall’Ucraina nella semifinale della Billie Jean King Cup

Set 26, 2026
Attualità Cronaca Video

Palermo: nuovo blitz nel rione Falsomiele, multe e sequestri

Set 26, 2026
Attualità Salute & Scienza

Roma: a Primavalle l’Open Day per le Case della Comunità del Lazio

Set 26, 2026