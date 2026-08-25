Costume & Società Cucina Video

Abitudini alimentari: come cambiano i consumi estivi nel 2026

Di

Ago 25, 2026


ROMA (ITALPRESS) – L’estate 2026 cambia le abitudini alimentari degli italiani, ma senza provocare una corsa generalizzata dei prezzi. È quanto emerge da un’elaborazione della CNA sull’andamento dei consumi e dei prodotti più legati alla stagione estiva. Con l’aumento delle temperature crescono gli acquisti di meloni e angurie, seguiti da gelati, ghiaccioli, insalate, mozzarella, ortaggi freschi e tonno in scatola. Nelle settimane più calde, spiegano le rilevazioni della distribuzione, le vendite di meloni e angurie possono aumentare fino al 25%, mentre per gelati, insalate e prodotti freschi gli incrementi oscillano tra il 10 e il 15%. Nonostante la forte domanda, i prezzi restano contenuti. A luglio l’inflazione generale si è attestata al 2,9% su base annua, mentre i prodotti alimentari hanno registrato un aumento limitato all’1,1%. Ancora più contenuta la crescita del cosiddetto “carrello della spesa”, ferma all’1%. Le dinamiche variano a seconda dei comparti: la frutta costa in media lo 0,7% in meno rispetto a un anno fa, mentre gli ortaggi segnano un aumento del 2,6%.

gsl

Di

Articoli correlati

Sport Video

Giochi del Mediterraneo, Diego Rizzi oro nelle bocce: “Vogliamo le Olimpiadi”

Ago 25, 2026
Attualità Viaggiando Video

Europa: nel 1° semestre cresce il traffico aereo

Ago 25, 2026
Attualità Science & Technology Video

Cina: droni e cani robot ispezionano la rete elettrica

Ago 25, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Pogacar vince in solitaria alla Vuelta e blinda la maglia rossa

Ago 25, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 25/8/2026

Ago 25, 2026
IN EVIDENZA

Philip Morris, Frega “Innovazione e qualità partono sempre dai territori”

Ago 25, 2026
IN EVIDENZA

Acri, Azzone “5 per mille iniziativa di grande successo, oggi vale 600 milioni”

Ago 25, 2026