Natale, per i regali un budget medio di 225 euro a testa

ROMA (ITALPRESS) – A pochi giorni dal Natale, un italiano su due deve ancora terminare di acquistare i doni da mettere sotto l’albero. In media, si faranno poco meno di nove regali a testa, per un budget di 225 euro a persona e una spesa complessiva di 8,1 miliardi. È quanto emerge da un sondaggio condotto da IPSOS per Confesercenti su un campione di consumatori italiani in occasione del Natale.Con l’avvicinarsi del Natale, i negozi battono l’online. I consumatori sceglieranno un punto vendita fisico per il 60% degli acquisti. Prodotti di abbigliamento e accessori sono in cima alla lista dei regali del 47% dei consumatori, mentre un ulteriore 19% donerà delle calzature. Al secondo posto della classifica dei doni più ricercati, i prodotti di cosmetica. Chiudono il podio giochi e giocattoli. Tra i cinque regali più scelti anche libri e prodotti editoriali e tecnologia, anche se in quest’ultimo caso si prediligeranno gadget sotto i 150 euro.

