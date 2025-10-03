Napoli: sgominata una banda specializzata nei furti di auto di lusso





NAPOLI (ITALPRESS) – Sgominata una banda specializzata nei furti di auto di lusso. I carabinieri della Compagnia Vomero hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari domiciliari – emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura – nei confronti di 4 persone: sono accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata ai furti di autovetture e motocicli, avvenuti a Napoli e in diversi comuni della Campania – su pubblica via o in abitazione – nonché di rapina nei confronti di uno dei proprietari avvedutosi del furto in corso.

