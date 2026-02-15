Musica: da ‘L’Anguria’ a ‘Clementina’, il nuovo singolo di Beppe Delre trasforma la frutta in samba

Dopo il travolgente ritmo estivo de “L’Anguria”, Beppe Delre torna con un nuovo capitolo del suo originale progetto artistico che intreccia musica, natura ed emozioni. “Clementina” è un brano dal sapore brasiliano che profuma di agrumeti e di buonumore contagioso.

Clementina non è soltanto una donna, né semplicemente un frutto: è il simbolo di una gioia quotidiana, semplice e luminosa. Una figura solare, piena di energia, che vive in armonia con la natura e con la casa che abita, prendendosi cura delle piccole cose e del suo aranceto. È “il frutto della terra e vitamina”, come recita il testo: un vero e proprio stile di vita fatto di positività, autenticità e luce.

Il risultato è una samba moderna, calda e danzante, pensata per muovere il corpo e alleggerire lo spirito sin dal primo ascolto.

CREDITI – Il brano, scritto e composto da Beppe Delre, è arrangiato e prodotto da Max De Domenico, che ne valorizza l’anima latin-pop attraverso una raffinata cura timbrica e ritmica. Clementina si fonda su una ricca trama di percussioni suonate da Gabriel Prado, sul calore del Fender Rhodes di Alex Altarocca, sull’energia del basso elettrico di Alfredo Paixao e sui colori della sezione fiati, con il flauto di Francesco Lomangino e la tromba e il trombone dello stesso Max De Domenico. A completare il quadro brasileiro, il cavaquinho di Raffaele Parisella, che richiama immediatamente l’atmosfera del carnevale sudamericano.

Il cavaquinho brasileiro

BIOGRAFIA – Cantante, compositore e didatta, Beppe Delre svolge attività concertistica in Italia e all’estero. Cantante, autore e vocal coach, Beppe Delre da sempre è stato affascinato dalla canzone d’autore e dai songwriters americani. Premiato come “Miglior Crooner 2009” e “Best Jazz Singer 2010” agli Italian Jazz Awards. Ha al suo attivo 20 incisioni discografiche e 2 pubblicazioni editoriali.

