Lavoro, Calderone “L’Ia porterà saldo positivo in termini di nuove opportunità”

ROMA (ITALPRESS) – “L’intelligenza artificiale certamente comporterà un riposizionamento e un rischio su alcune posizioni lavorative, ma alla fine porterà un saldo positivo in termini di nuove opportunità di lavoro. Il tema è connesso alla strategia sulle competenze, alla formazione e alla riqualificazione dei lavoratori e anche a dare una risposta in termini di competenze digitali. Noi come ministero del Lavoro siamo impegnati in questo”. Così Marina Calderone, ministra del Lavoro, a margine di un convegno su Ia e lavoro.

