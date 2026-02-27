Schifani “Risanato i conti, soddisfatto e orgoglioso del lavoro del governo”





PALERMO (ITALPRESS) – “Io ho vissuto in questo ambiente per più di 30 anni, per cui mi sento a casa. La magistratura amministrativa è stata la mia casa, nel pieno rispetto di quella civile, non ho mai fatto penale, mi sembra doveroso essere presente per rappresentare il popolo siciliano e riconoscere il merito a questa magistratura che ha grande autorevolezza, grande saggezza, grande equilibrio”. Così Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 del TAR Sicilia. “L’assessore Dagnino sta lavorando molto bene, questo governo sull’ambito economico sta dando grandi risultati, abbiamo risanato i conti, stiamo ottenendo gradualmente le parifiche da parte della Corte dei conti degli anni pregressi e quindi devo dire su questo posso essere più che soddisfatto e orgoglioso, non solo del lavoro di Dagnino, ma del lavoro dell’intero governo come squadra”, ha aggiunto. xd6/vbo/mca3