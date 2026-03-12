IN EVIDENZA

Pecoraro Scanio “Basta schiavi di gas e petrolio. Governo punti su sole e vento”

Di

Mar 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, il ministro che lanciò la sfida delle rinnovabili con il conto energia invita il governo a rilanciare la produzione di energia da sole e vento. “Investiamo in rinnovabili offshore e agrovoltaico – afferma – L’Italia si trova a un bivio cruciale per la sua indipendenza energetica. Con consumi elettrici in record aumento (+4,1% a gennaio 2026) e prezzi volatili per gas ed elettricità, è imperativo accelerare la transizione verso le rinnovabili. Non possiamo più dipendere da importazioni di gas esposte a rischi geopolitici, come tensioni in Medio Oriente. Le rinnovabili rappresentano la soluzione: coprono già il 41,1% della domanda elettrica, con 127.978 GWh prodotti nel 2025”. Priorità all’eolico offshore flottante, tecnologia senza impatti a terra, ideale per mari profondi del Mediterraneo. I progetti pilota “potrebbero già generare 10 GW entro il 2030, riducendo emissioni di 20 milioni di tonnellate CO2 annue. L’eolico flottante è maturo: in Europa, parchi come Kaskasi (Germania) producono energia stabile e competitiva, con costi in calo del 60% negli ultimi 5 anni. In Italia, con vento medio annuo di 9 m/s offshore, è un’opportunità unica per creare 50.000 posti di lavoro qualificati”. Pari enfasi sul fotovoltaico innovativo: “non a terra, per evitare consumo di suolo agricolo, ma su superfici artificiali e agrovoltaico. Coperture su capannoni industriali, autostrade e serre possono ospitare 20 GW senza sottrarre un ettaro al food”. L’agrovoltaico “unisce energia e agricoltura: pannelli elevati su campi permettono colture sottostanti, aumentando rese del 10-20% grazie a ombra e protezione climatica. Esempi concreti realizzati con gli agricoltori da protagonisti dimostrano vitalità per pomodori e vigneti, con extra-ricavi per ifarmer. Il fotovoltaico su superfici genera energia pulita dove il suolo è già impermeabilizzato: tetti di 12 milioni di edifici italiani equivalgono a 100 GW potenziali. Questo approccio preserva paesaggi e biodiversità, rispondendo alle critiche NIMBY. Chiediamo al Governo di destinare il 50% del PNRR residuo a questi filoni, con semplificazioni autorizzative in 6 mesi. Basta ritardi: nucleare di quarta generazione è lontano (2050), mentre offshore e agrovoltaico sono pronti oggi. L’Italia può diventare leader UE in rinnovabili marine e integrate, esportando know-how. Sul nucleare meglio lavorare sulla ricerca sulla fusione come aveva annunciato la stessa premier”.
mgg/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Onu, Nebenzia “Pronti ad aiutare per uscire da grave situazione Medio Oriente”

Mar 12, 2026
IN EVIDENZA

Tg Lavoro & Welfare – 12/3/2026

Mar 12, 2026
IN EVIDENZA

Approvazione dei bilanci delle società di capitale, scadenze e sanzioni

Mar 12, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cyber Index PMI, cresce la consapevolezza digitale delle imprese

Mar 12, 2026
TOP NEWS

Iran, Mojtaba Khamenei “Continueremo la guerra senza sosta”

Mar 12, 2026
TOP NEWS

Webuild, dati oltre le attese. Salini “Molto ben posizionati per il futuro”

Mar 12, 2026
IN EVIDENZA

Pecoraro Scanio “Basta schiavi di gas e petrolio. Governo punti su sole e vento”

Mar 12, 2026