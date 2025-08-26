Attualità IN EVIDENZA Video

La presidente Metsola a San Patrignano: “La lotta alle dipendenze è una sfida urgente”

Di

Ago 26, 2025


RIMINI (ITALPRESS) – “La dipendenza continua a rappresentare una delle sfide più urgenti per i nostri giovani. È nostra responsabilità collettiva affiancare chi si trova in difficoltà, non possiamo farlo da soli, a livello locale come a livello europeo. Il Parlamento Europeo chiede in questo in questo senso un ruolo più incisivo dell’Unione Europea nella politica sanitaria e per questo è essenziale condividere esperienze, apprendere gli uni dagli altri e garantire che nessuno venga lasciato indietro”. Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, al termine della visita alla Comunità di San Patrignano. “Siete quanto di meglio l’Italia e l’Europa hanno da offrire, una bussola per chi è in difficoltà e un faro di speranza per chi cerca una seconda possibilità”, ha aggiunto rivolgendosi alla Comunità.

xi5/col4/mca1

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 27 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 26, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Idf: raid sull’ospedale Nasser per distruggere una telecamera di Hamas

Ago 26, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Dazi, Fitto: “L’accordo UE-USA al 15% è serio, il migliore possibile”

Ago 26, 2025

Ti sei perso...

Sport

Tennis, US Open: esordio agevole Sinner, 6-1 6-1 6-1 al n. 89 Kopriva

Ago 26, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 27 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 26, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Idf: raid sull’ospedale Nasser per distruggere una telecamera di Hamas

Ago 26, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Dazi, Fitto: “L’accordo UE-USA al 15% è serio, il migliore possibile”

Ago 26, 2025