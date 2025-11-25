Lavoro: c’è l’accordo sul rinnovo del contratto dei Metalmeccanici

ROMA (ITALPRESS) – Fumata bianca per il contratto dei metalmeccanici. Federmeccanica e Assistal hanno firmato con i sindacati di categoria l’ipotesi di accordo per il rinnovo che copre il periodo da gennaio 2025 a giugno 2028. Sul fronte salariale, l’aumento complessivo è di 205 euro per tutta la durata del contratto: 177 euro distribuiti sui minimi nei prossimi tre anni, più i 28 euro già erogati lo scorso giugno. I benefit flessibili salgono da 200 a 250 euro l’anno. Considerando l’intero periodo 2021-2028, ogni lavoratore riceverà complessivamente 1750 euro netti. Sul fronte dei contratti a termine, viene introdotta la possibilità di superare i 12 mesi di durata, ma solo per specifiche causali. Dal 2027 scatterà un vincolo: le causali potranno essere utilizzate solo se almeno il 20% dei precedenti contratti a tempo determinato sarà stato stabilizzato. L’accordo rafforza anche novità su formazione e sicurezza, con particolare attenzione ai break formativi per aggiornare le procedure sulla prevenzione degli infortuni. Infine, misure per la conciliazione vita-lavoro: arrivano 3 giorni di permesso retribuito all’80% per malattia dei figli fino a 4 anni, e maggiori tutele per lavoratori disabili e affetti da malattie gravi.

/gtr

Navigazione articoli