Attualità IN EVIDENZA Video

Il vicepresidente Mulè:”Risarcito l’onore e la memoria agli internati militari italiani”

Di

Nov 25, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Oggi la giustizia del tempo ha risarcito l’onore e la memoria di circa 650.000 militari italiani che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, furono deportati nei campi nazisti per aver rifiutato di arruolarsi nell’esercito tedesco. È una pagina di storia – quella degli internati militari italiani – per troppo tempo dimenticata, insieme al tributo che questi eroici uomini meritano per una resistenza non armata”. Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, in visita al campo di lavoro di Schöneweide, nei pressi di Berlino.
ads/mca1
(Fonte video: Giorgio Mulè)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Pasciuta “Università di Palermo attore protagonista contro violenza di genere”

Nov 25, 2025
IN EVIDENZA

Violenza di genere, Midiri “UniPa promotrice di un cambiamento culturale”

Nov 25, 2025
IN EVIDENZA

Dalle telco servizi sempre più integrati per il mercato dell’energia

Nov 25, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

L’Atalanta sfida l’Eintracht, Palladino “Serve la scintilla”

Nov 25, 2025
TOP NEWS

Da EY riconoscimenti a imprese che costruiscono futuro con visione e innovazione

Nov 25, 2025
TOP NEWS

Cina, lanciata la navicella Shenzhou-22

Nov 25, 2025
TOP NEWS

Webuild per il Sud, con 2.300 giovani già formati al via 3^ edizione Build Up

Nov 25, 2025