TAC e Risonanze Magnetiche nuove: domattina il secondo ‘boato’ pilotato all’Ospedale

Nell’ottica dei lavori di sostituzione macchinari, domani venerdì 8 novembre, alle 8, verrà effettuato quello che in termine tecnico viene definito un “Quench pilotato”, intervento che causerà un “boato” e l’emissione di una nuvola bianca, emulando l’effetto di un’esplosione. In realtà è un semplice scarico di sostanze in nessun modo dannose. L’informazione è di particolare importanza per evitare inutili allarmismi fra la gente. Anche se qualcuno che si spaventa ci sarà sempre. Meglio avvisare.

Per le nuovo apparecchiature sono disponibili 3 milioni di euro che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria spenderà per il rinnovo di TAC e Risonanze Magnetiche, senza sospendere gli esami, effettuati in una struttura mobile che blocca via Santa Caterina da Siena fino a venerdì 3 gennaio 2025.

La TAC mobile dell’Ospedale di Alessandria sarà alll’interno di un TIR fino al 3 gennaio