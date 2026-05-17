Attualità Cronaca IN EVIDENZA

La premier Meloni: “Quanto accaduto a Modena è gravissimo”

Di

Mag 17, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo. Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell’ordine per il loro intervento. Ho sentito il Sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l’evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni”. Così sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: le novità del Congedo Parentale 2026

Mag 17, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Eventi Spettacoli

Eurovision Song Contest: vince la bulgara Dara ad Israele, 5° Sal Da Vinci

Mag 17, 2026
Attualità Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane presenta il nuovo francobollo di Frate Indovino

Mag 17, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: le novità del Congedo Parentale 2026

Mag 17, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Eventi Spettacoli

Eurovision Song Contest: vince la bulgara Dara ad Israele, 5° Sal Da Vinci

Mag 17, 2026
Attualità Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane presenta il nuovo francobollo di Frate Indovino

Mag 17, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il commissario UE Fitto: “Il Sud può diventare il ponte europeo nel contesto Mediterraneo”

Mag 17, 2026