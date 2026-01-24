Andreoli “Pirandello nacque nel Caos, la contraddizione fu la sua cifra”





PALERMO (ITALPRESS) – “Pirandello è nato in un luogo che si chiama Caos, ma caos è anche il momento primigenio in cui tutte le cose sono riunite, anche contrarie. Pirandello è l’uomo della contraddizione, della difficoltà a individuare la propria personalità, di quei problemi di identità che oggi sono così attuali”. Lo ha detto Annamaria Andreoli, scrittrice e presidente dell’Istituto Studi pirandelliani di Roma, autrice del libro ‘Io Pirandello. Uomo del caos’, a margine dell’incontro ‘La Palermo di Pirandello’, organizzato a Villa Filippina nell’ambito del festival Logos.

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