Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato al Quirinale il tricolore ai portabandiera azzurri, in vista della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Il 6 febbraio a Milano i portabandiera saranno Federico Pellegrino e Arianna Fontana, mentre a Cortina toccherà ad Amos Mosaner e Federica Brignone sfilare col tricolore. Chiara Mazzel e Renè De Silvestro saranno invece i 2 portabandiera azzurri in occasione della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, in programma il 6 marzo 2026 a Verona.

“Le gare olimpiche e paralimpiche sono legate da valori umani e sociali – ha ricordato durante la cerimonia il Capo dello Stato – e in questo tempo difficile sarà molto importante il messaggio di pace e amicizia. Sarà importante la diffusione di questo messaggio da parte di tutti gli atleti e le atlete che, sono certo, renderanno onore all’Italia con il loro comportamento. Vi auguro grandi successi”.

Queste le parole del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio: “Sarà un appuntamento unico gareggiare nelle Olimpiadi nel nostro paese. E’ un avvenimento che dopo 20 anni ritorna nel nostro paese e stavolta la bandiera rimarrà nei nostri confini con un impegno: quello di un tricolore che sventolerà sempre di più, al quale tutti noi dedichiamo il nostro lavoro e il nostro impegno. Saremo attenti, resterà con noi nella nostra amata Italia e verrà custodita da quattro atleti”.

– Foto Ufficio Stampa Quirinale –

(ITALPRESS).