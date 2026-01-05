Attualità Economia IN EVIDENZA

Cina: Yangtze, il fiume Azzurro, il più trafficato al mondo per volume di merci

Gen 5, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il tratto principale del fiume Yangtze è rimasto il corso d’acqua nell’entroterra più trafficato al mondo in termini di trasporto di merci, ha dichiarato lunedì un funzionario.

Il traffico merci annuo nei porti lungo questa sezione del fiume è aumentato del 71%, raggiungendo i 4,2 miliardi di tonnellate nell’ultimo decennio, ha affermato Wang Changlin, vice direttore della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, intervenendo a una conferenza stampa.
