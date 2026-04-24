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Meloni: “Con gli Usa rapporti solidi, rafforzare la colonna europea della Nato”

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Apr 24, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Non vedo positivamente la tensione tra Spagna e Stati Uniti sulla Nato, penso che la Nato debba rimanere unita e che bisogna lavorare per rafforzare la Nato e per rafforzare la colonna europea, che deve essere complementare a quella americana”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine del vertice informale UE a Cipro. “Per quello che riguarda i nostri rapporti con gli Stati Uniti, sono sempre dei rapporti solidi. Per quello che riguarda i miei rapporti con Donald Trump, non c’è niente di particolare che io stia facendo in questo momento”.xi2/ads/mca3 (fonte video: Palazzo Chigi)

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