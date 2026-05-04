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Mediterraneo, Italpress ed Ecam Council rinnovano la loro partnership

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Mag 4, 2026


Italpress ed ECAM Council rinnovano la loro collaborazione. L’intesa ha l’obiettivo di sviluppare sinergie nei campi della comunicazione istituzionale e della promozione di iniziative legate allo sviluppo delle relazioni tra i Paesi dell’Europa, dell’Africa e del Medio Oriente.

ECAM Council opera come piattaforma di confronto e coordinamento tra istituzioni, imprese e stakeholder pubblici e privati, con l’obiettivo di favorire cooperazione, integrazione e sviluppo sostenibile nella regione. L’accordo prevede la realizzazione di progetti editoriali congiunti e la diffusione di contenuti informativi sulle attività promosse dall’organismo internazionale.

Per il presidente di Ecam, Kamel Ghribi, la partnership è “un’opportunità concreta per valorizzare il confronto tra i diversi attori della regione e contribuire, anche attraverso una informazione autorevole e plurilingue, alla costruzione di percorsi di sviluppo e stabilità condivisa”.

Secondo il fondatore e direttore responsabile, Gaspare Borsellino, “grazie a questo importante accordo con ECAM, Italpress rafforza la sua vocazione internazionale e l’impegno a raccontare con professionalità e indipendenza i processi di cooperazione che interessano il Mediterraneo”.

abr/azn

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