Attualità IN EVIDENZA Politica

Medio Oriente, Mattarella: “L’ANP interlocutore fondamentale”

Di

Nov 7, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Occorre procedere con grande concretezza per gli aiuti umanitari e la ricostruzione di Gaza e verso la creazione di due Stati nella regione. Questi obiettivi passano attraverso il disarmo di Hamas e il forte coinvolgimento dei Paesi arabi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente palestinese Abu Mazen. Mattarella ha aggiunto chebisogna fare presto per evitare che chi non vuole la pace, in entrambi gli schieramenti, possa riorganizzarsi. E’ indispensabile assecondare il piano di pace di Sharm el-Sheikh, mantenendo il rispetto del cessate il fuoco da ambo le parti. Le violenze allontanano la pace e la sicurezza per tutti, anche per Israele. Dobbiamo eliminare tutti quegli ostacoli che si frappongono alla soluzione dei due Stati due popoli”. Il presidente ha detto che sono inaccettabili le violenze dei coloni e il tentativo di erodere Territori Palestinesi: “L’ANP è un interlocutore fondamentale in questo momento così importante e delicato”.
(ITALPRESS).
-Foto: Quirinale-

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Meloni incontrato Abu Mazen, dare rapida attuazione al piano Trump

Nov 7, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 8 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 7, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cultura & Eventi

Cina: scoperti a Xìan siti archeologici risalenti alle dinastie Sui e Tang

Nov 7, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Prima vittoria per il Pisa, Cremonese battuta 1-0

Nov 8, 2025
Sport

Tennis: Musetti vola in finale ad Atene, sfiderà Djokovic

Nov 7, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Meloni incontrato Abu Mazen, dare rapida attuazione al piano Trump

Nov 7, 2025
Motori Sport

Formula Uno: Norris in pole nella sprint di Interlagos, male le Ferrari

Nov 7, 2025