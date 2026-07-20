Attualità Cronaca IN EVIDENZA Video

Maxi-operazione contro baby gang in 44 province, 539 arresti

Di

Lug 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria per il contrasto della criminalità giovanile in 44 province. Sono stati tratti in arresto o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 492 maggiorenni e 47 minori per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, 791 maggiorenni sono stati denunciati in stato di libertà, e 163 minorenni per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

col4/mca3
(fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Sicurezza: maxi-operazione contro baby-gang in 44 province, 539 arresti

Lug 20, 2026
Attualità Cronaca Video

Roma: sequestro preventivo da 1,5 milioni a imprenditori socialmente pericoloso

Lug 20, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Parcheggi ad Alessandria: tornano gli ausiliari con la nuova gestione Abaco-Bus Company

Lug 20, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Italpress rafforza presenza in Usa, corner tv a Times Square con Piazza Italia

Lug 20, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Sicurezza: maxi-operazione contro baby-gang in 44 province, 539 arresti

Lug 20, 2026
Attualità Cronaca Video

Roma: sequestro preventivo da 1,5 milioni a imprenditori socialmente pericoloso

Lug 20, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA Video

Maxi-operazione contro baby gang in 44 province, 539 arresti

Lug 20, 2026