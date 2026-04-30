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Mattarella in visita allo stabilimento Piaggio di Pontedera

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Apr 30, 2026


PONTEDERA (PISA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato, alla vigilia della Festa del Lavoro, allo stabilimento Piaggio di Pontedera (Pisa), “uno dei simboli della creatività e dell’operosità italiana”, come sottolinea il Quirinale. La scelta di celebrare il 1° maggio nei luoghi rappresentativi del lavoro in Italia, rinnovata anche quest’anno, si inserisce in una consuetudine ormai consolidata, avviata dallo stesso Presidente a Reggio Emilia nel 2023 e proseguita a Cosenza nel 2024 e a Latina nel 2025.

gsl/sat
(fonte video: Quirinale)

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