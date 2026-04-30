Canada, Bocchi (ICE): “Cresce l’import di prodotti italiani, agrifood protagonista”

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – “Il 2025 è stato l’anno migliore degli ultimi 5 per i prodotti italiani autentici importati in Canada, per un valore di circa 9 miliardi di euro, +40%. L’Ontario è primo con circa il 50% di questo valore, il Quebec il secondo con il 40%, il resto tra Alberta e British Columbia. Tutti i i settori crescono e l’agroalimentare concorre a questi risultati con circa 3 miliardi di euro di valore”. Lo ha detto Carlo Angelo Bocchi, direttore uffici ICE in Canada, a margine del taglio del nastro della partecipazione italiana al Sial Canada 2026.

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